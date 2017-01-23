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Prosinecki'den Bursaspor açıklaması

Bursaspor'un teknik direktörlük koltuğu için teklif götürdüğü Prosinecki, Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesinin olması sebebiyle teklifi reddettiğini açıkladı.

Prosineckiden Bursaspor açıklaması

23 Ocak 2017 23:05

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetimi, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik adam Prosinecki'ye teklif götürmüştü. Yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik'in temas kurduğu tecrübeli teknik adam, Azerbaycan'daki 'apasport.az' adlı spor sitesine yaptığı açıklamada, "Teklife saygıyla yaklaştım ama Azerbaycan Milli Takımı ile sezon sonuna kadar anlaşmam var. Bu sebeple Bursaspor'un teklifini kabul edemem" ifadelerini kullandı. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Prosinecki


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