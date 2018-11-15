Prostat büyümesine altın çözüm: HoLEP yöntemi

Medicana Kadıköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Hatay Dumlupınar, modern tedavi yönteminin HoLEP ile ilgili detaylı bilgi verdi. Prostatın, oluşturduğu idrar etme sıkıntıları ile yaşam konforunu bozduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Dr. Hatay Dumlupınar, gecikmiş olgularda böbrek yetmezliği başta olmak üzere önemli bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Hatay Dumlupınar, ameliyat gereken durumları ise şöyle sıraladı:

“İlaç tedavisine rağmen yakınlarda belirgin düzelme saptanamayan hastalarda,

Hastanın yakınmaları çoksa,

Hasta idrarını mesaneye sonda konularak yapmak zorunda kalıyorsa,

Mesanede idrar etme sonrası rezidüel (artık) idrar kalıyorsa,

Hastada geçmeyen enfeksiyon, kanama ve taş oluşumu gibi başkaca sıkıntılar oluşmuş ise ameliyat yapmak gerekir".

"Eski yöntemler sorunların tekrar etmesine neden olabilir"

Prostat ameliyatında amacın, büyüyen ve idrar yolunu tıkayan prostat dokusunun (adenom) çıkarılması olduğunu ifade eden Dr. Dumlupınar, güncel tedavi yöntemleriyle ilgili: "Prostat tedavisinde açık cerrahi müdahale günümüzde neredeyse tamamen terkedilmiştir. Sınırlı bazı olgular dışında yeri yoktur. Kapalı cerrahi girişimler olan klasik TUR, plazmakinetik TUR ve greenlight lazer yöntemlerinde adenomun, tam olarak çıkarılamaması nedeniyle geride rezidüel (artık) doku kalır ve hasta idrarını tam olarak yapamayabilir. Rezidüel doku zamanla büyüyüp kanamalara ve işeme problemlerinin tekrar etmesine neden olabilir” dedi.

"Avrupa ve ABD'de yeni altın standart: HoLEP"

Üroloji Uzmanı Dr. Hatay Dumlupınar, HoLEP'in (Holmium lazer Prostatektomi) BPH tedavisinde artan sıklıkta yapılamaya başlanan günümüzün en modern ve başarılı tedavi yöntemi olduğunu belirterek yöntemler ilgili şu bilgileri verdi: "HoLEP'te büyümüş adenom kapalı yöntemle idrar yolundan girilerek, ince bir lazer probu ile prostatın dış kabuğundan tamamen ayrılarak çıkartılması esasına dayanır. Bu sayede sonradan büyüyerek hastalığın nüks etmesine neden olabilecek hiçbir doku kalmaz. HoLEP günümüzde Avrupa ve ABD'de prostat tedavisinin 'yeni altın standart'ı olarak kabul edilmektedir".

HoLEP'in diğer yöntemlere göre üstünlükleri ise Dr. Hatay Dumlupınar, şöyle açıkladı:

"HoLEP lazerle çok iyi kanama kontrolü sağlanır. Ameliyat sonrası kanamalar yok denecek kadar azdır. HoLEP'te kullanılan lazerin etki ettiği doku derinliği çok azdır (sadece 0,4 mm). Bu nedenle sertleşmeyle ilgili sinirlere zarar verme olasılığı yoktur. Bu sayede hasta sonradan ereksiyon problemleri yaşamaz. HoLEP her büyük-küçük her prostata rahatlıkla uygulanabilir (100 cc'den 300 cc'ye varan). Oysa diğer yöntemlerde doku büyüklüğü ameliyat süresini artıran, başarısını sınırlayan önemli bir faktördür. HoLEP hastanın erkenden evine ve günlük rutinine dönmesini sağlar. Hastanede kalış kısa ve sorunsuzdur. HoLEP'te kabuğundan sıyrılarak mesaneye atılan adenom, 'morsellatör' adlı bir cihaz yardımı ile adeta 'kıyma' haline getirilerek dışarı alınır. HoLEP kan sulandırıcı kullanan, kalp ve akciğer hastalığı olan hastalarda da rahatlıkla uygulanabilir".