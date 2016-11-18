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Protesto edilen senet adedi 838 bin

TBB Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, 2016’nın ilk on ayında 838 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 9,5 milyar TL oldu.

Protesto edilen senet adedi 838 bin

18 Kasım 2016 10:12

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, 2016 yılının ilk on ayında 838 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 9,5 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5, senet tutarı ise yüzde 20,8 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 5 ile Gaziantep ve yüzde 5 ile Antalya izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli oldu.

Etiketler: senet


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