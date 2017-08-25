Protez bacağıyla bin kilometre pedal çevirdi

'Sporda engel yok' sloganı ile yola çıkan 34 yaşındaki bankacı Abdülkerim Temiz, protez bacağına rağmen bisikletiyle 11 gün boyunca bin kilometre yol yaptı. Tüm zorluklara rağmen gece gündüz pedal çeviren Temiz, Bodrum’a ulaştı.

Abdülkerim Temiz ve arkadaşı Murat Ülker, 14 Ağustos günü 'sporda engel yok' sloganı ile İstanbul’dan yola çıkarak pedal çevirmeye başladı. Temiz’in 33 yaşındaki Savaş Bolayır isimli muhasebeci arkadaşı ise organ bağışına farkındalık olması için onlarla beraber yola çıktı. Temiz ve 2 arkadaşı, İstanbul’dan başlayarak Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla’yı geçtikten sonra bisikletleri ile 11 günde Bodrum’a ulaştılar. Gece gündüz pedal çevirerek geldikleri yolda birçok zorlukla karşılaşan 3 arkadaş, kimi zaman çadır kurdu kimi zaman ise tanıdıklarının evlerinde kaldı. İzmir’de arkadaşları Murat Ülker rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarını İzmir’de bırakan Temiz ve Bolayır, mücadelelerinden vazgeçmeyerek tüm zorluklara rağmen Bodrum’a ulaştı.

Abdülkerim Temiz ise yolda birçok zorlukla karşılaştı. Temiz, protezinin ağrı yapmasına, bacağının ödem toplamasına rağmen mücadelesini yarıda bırakmadı. Hedefine ulaşan Temiz, sporda engel olmadığını tüm dünyaya kanıtladı. Birçok il ve ilçeye uğrayan 3 arkadaş sporda engel olmadığını ve organ bağışının hayat kurtaracağını insanlara da anlatmayı ihmal etmedi. Bisikletlerini zincirlerinin kırılmasına, lastiklerinin patlamasına ve arkadaşlarının rahatsızlanmasına ve tüm engellerine rağmen azmi ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Yaklaşık bin kilometre yol yaptığını söyleyen Abdülkerim Temiz, “Yaklaşık bin kilometre yol yaptım. Farkındalık turuna çıktım. İstanbul’dan yola çıktım ve Muğla’ya bisiklet ile devam ediyorum. 'Sporda engel yok' diyerek, engelli ve engelsiz herkesi spora teşvik etmek istedim. Engellilere imkan verildiğinde neleri başarabileceğini ve engelin kafamıza koyduğumuz sınırlar içerisinde olduğunu göstermek istedim. İstanbul’dan yola çıktık. Tekirdağ üzerinden Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Kuşadası, Muğla, Bodrum böyle devam ediyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 11 gün sürdü” ifadelerini kullandı.

Zincirleri koptu, lastikleri patladı

Yolların zorluğunu da anlatan Temiz, “Yolda zincirimiz koptu. Zincir aparatlarını almayı unutmuştuk ve yolda bulduğumuz araba sileceğinin demiri ile zinciri bir birine bağladık. Gecenin bir yarısında Asos mevkinde lastiğimiz patladı. Elimizdeki yamalarla yapıştırdığımız halde yama tutmadı. Gece 3 gibi Asos’a indik. Bir arkadaşımız rahatsızlandı, hastaneye götürdük. Arkadaşımızı İzmir’de hastaneye yatırdık ve o turu bırakmak zorunda kaldı. 3 arkadaş yola çıktık. Savaş arkadaşımız, organ bağışı için farkındalık turuna çıktı. Organ bağışı için bizimle beraber yola çıkan arkadaşımız, 'Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır' sloganı ile bizimle beraber geldi” şeklinde konuştu.

Protezi vurdu, ödem yaptı ama yılmadı

Engelli doğan ve bacağının diz kapağından altı olmayan Abdülkerim Temiz, 7 yaşından berri protez bacak ile yaşamını sürdürdüğünü söyleyerek, “Protez bacakla yola çıkmak zor oldu. Hem terleme yapıyor ve 200 metrede bir durup terini siliyordum. Protezim vurdu, ödem yaptı. Yokuşları çıkarken zorlandım. Bu bir amaçtı, farkındalık turuydu. Zor olduğunu bildiğim halde bile bile çıktım bu yola. Her yokuşun sonunda bir yokuş aşağısı vardır. Bunu insanlara anlatmak istedim” dedi.

Eren Ayhan