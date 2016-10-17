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Protokol tribünü karıştı: Başkandan milletvekillerine şok sözler

TFF 1.Lig’in 7.haftasında Büyükşehir Gaziantepspor’a konuk olan Samsunspor’un Başkanı İsmail Erkut ile Gaziantep milletvekilleri arasında maçın son dakikalarında gerginlik yaşandı.

Protokol tribünü karıştı: Başkandan milletvekillerine şok sözler

17 Ekim 2016 00:21

Büyükşehir Gaziantepspor’un Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında protokol tribünü karıştı.

"PROTOKOL TRİBÜNÜNE ALDIRACAĞIM, SİZE HAKARET ETTİRECEĞİM"

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Köylüoğlu’nun tribüne gönderilmesine sinirlenen kulüp başkanı İsmail Erkurt Tutu, tehditler savurmaya başladı. Tutu, hem Gaziantep Ak Parti Milletvekillerine hem de Belediyespor yöneticilerine tehdit konuşmalarında bulunarak, “Benim teknik direktörüm Osman Köylüoğlu’nu dışarı attırdınız, ben de Samsun’a geldiğinizde 50 taraftarımı protokol tribününe aldıracağım size hakaret ettireceğim" dedi.

MİLLETVEKİLİNE: SEN KİM OLUYORSUN

Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Erkurt Tutu, araya girerek olayları yatıştırmaya çalışan Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’a, “sen kim oluyorsun, çekil aradan” diye itmeye başladı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyespor Başkanı Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve Abdulkadir Yüksel büyük tepki göstererek, “Sana yakışmayan tehdit sözlerine çok üzüldük, elinden geleni Samsun’da yap” dediler.

Güvenlik güçlerinin protokol tribüne gelmesiyle olaylar yatıştırıldı.


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