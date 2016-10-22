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PRP ile cildinizi gençleştirin

Dr. Emrah Çinik, PRP tedavi ile cildin gençleştirilebileceğini belirtti.

PRP ile cildinizi gençleştirin

22 Ekim 2016 09:52

PRP etkiliğinin (Platelet Rich Plazma) içinde faktörlere bağlı olduğunu söyleyen Dr. Emrah Çinik, “Bu faktörler dokuların geliştirilmesi ve yaraların iyileştirilmesini hızlandırmak içindir. Kök hücrelerin iyileşmesini tetikler” dedi.

PRP nedir, nasıl elde edilir?

Dr. Emrah Çinik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Parmağınızda bir yara oluştuğunda vücut onu iyileştirmek için yapıcı ve belli oranlarda kanda bulunan büyüme faktörlerini yaralanmış alanda en hızlı şekilde harakete geçirir. PRP uygulamasının temel amacı, kendi kanından daha kapsamlı ve saf form faktörleri elde etmek ve dışarıdan bölgeye uygulamaktır. Böylece, doku iyileşmesi hedefi erken ve güçlü bir şekilde başlamış olacak ve daha hızlı yol açacaktır. Bu uygulama için, sizden yaklaşık 10 cc kan alınacak ve laboratuvarda uyarıcı, büyüme faktörleri tam saf serum plazmada işlenecektir. Bu sizden elde edilen yüzde 100 doğal bir üründür ve uygulamadan sonra hiç bir yan etkisi yoktur."

PRP uygulamasında amaç nedir?

"PRP tedavisinde amaç hayati önemi olan rekonstrüktif ve uyarıcı büyüme faktörleri elde etmektir. PRP yöntemiyle elde edilen faktörler yeni kolajen oluşumunu tetikler ve hücreler arasında maddeleri artırır ve deriyi yeniler. PRP tedavisinde amaç hayati önemi olan rekonstrüktif ve uyarıcı büyüme faktörleri elde etmektir. PRP yöntemiyle elde edilen faktörler yeni kolajen oluşumunu tetikler ve hücreler arasında maddeleri artırır, deriyi yeniler."

Hangi amaçla PRP tedavisi kullanılır?

"Saç kaybını azaltmak ve saç köklerini gençleştirmek için bir tedavi yöntemidir. PRP uygulaması hasarlı, zayıf saçların köklerini uyararak saç dökülmesini durdurur. Bu cilt gençleştirme için kullanılır. Zaman- zaman ciltte bazı dokuların kaybedilmesi ve kollajen azalması nedeniyle kırşıklıklar, kıvrımla ve sarkma meydana gelir. PRP yapılan bölgede salgılanan büyüme faktörleri vasıtası ile iyileşme ve optimizasyon meydana gelir. Deride kollajenin yenilenmesi ve üretiminde artış nedeniyle esneklik artar. Cilt lekelerinde kullanılır. PRP ile trombositler tarafından salgılanan büyüme faktörleri ciltteki renk üretimini sağlayan melanin hücrelerinin çalışma sistemini tutarak cilt lekelerini iyileştirir. Bu sivilce yara izi ve yarık tedavisinde kullanılır. Deride akne, yara izlerinin, lezyonlardakı yarıkların etrafında olan trombositler büyüme faktörleri tarafından görünüşde azalma sağlar ve iyileşmeni hızlandırır. Doku yaralanmalarında : Örneğin, futbolcuların diz yaralanmalarında, yaralı dokunun normalden iki kez daha hızlı iyileşmiş olduğu görülmektedir."

PRP nasıl uygulanır?

"Dönemlerle uygulanır. Üç ay Boyunca ayda Bir Kez. 10 cc kan sizden alınır işlenir ettik. Filtre edilir. Daha sonra, saf madde olarak mikroenjeksiyon ile cildin üst tabaka içine enjekte edilir. Bu uygulama acısızdır. Uygulama 40 dakika sürer. Morarmayı önlemek amacıyla uygulamadan önce hiç bir bitkisel çay, içki, aspirin gibi ilaçların tüketimi uygun değildir. Uygulamadan sonra hasta 13 saat makyaj yapmamalı, güneşe çıkmamalı ve güneşten korunmak için krem kullanmalıdır."

PRP tedavisinin etkisi kalıcı mıdır?

"PRP tedavisi ince çizgileri azaltır, cilti sıkılaştırır ve yağlanmanı geciktirir. Cilt üzerinde 2 yıl olumlu etkisi vardır. Ama kontrolu ve destek tedavisi yılda bir defa yapılmazsa etkisi uzun sürmeyecektir. Araştırmalar sonucunda, PRP tedavisinin diğer özellikleri saç, yüz, boyun ve dekolte bölgelerine uygulanabilmesidir. Hastalara uygulamak güvenli ve kolaydır. Neticeleri uzun yıllar sürer. Yenileyici ve yapıcı etkileri vardır. Cildin bütün hayati fonksiyonlarının desteklemesinin yanı sıra kollan oluşumunu da destekler.”


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