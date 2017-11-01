PRP ile omuz tendon yırtığı tedavisi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, trombositten zenginleştirilmiş plazma sıvısı başka bir deyişle PRP'nin doğal bir ilaç gibi etki gösterdiğini söyledi. Bahadır, "PRP omuzda yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırır" diye konuştu.

Omuz eklemi hastalıklarının orta ve ileri yaş grubunda en çok karşılaşılan kas iskelet sorunlarından biri olduğunu belirten Bahadır, "Omuzda en sık tendon sıkışma sendromu ve buna bağlı tendon yırtılmaları, tendon romatizmaları (tendinit), bursitler, donuk omuz ve özellikle ileri yaşlarda kireçlenme ile karşılaşmaktayız. Bu hastalıkların tedavisinde ilaç, fizik tedavi, kortizon enjeksiyonları ve cerrahi müdahale sıkça kullanılmaktadır" dedi.

PRP tedavisi

Omuz hastalıklarında kullanılan yeni bir tedavi yöntemi olan PRP tedavisinden bahseden Bahadır, yöntemin adı ingilizce 'Platelet Rich Plasma' ifadesinin baş harflerinden türetilmiş olup, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir. Bu tedavi yönteminde uygulanacak ilaç hastanın kendi kanından hazırlanmaktadır. Hastadan damar yolu ile yaklaşık 20 cc kadar kan bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüplere alınır. Alınan kan tüp ile özel bir döndürme (santrifüj) işleminden geçirilir. Bu işlemden sonra kanın diğer hücreleri tüpün dibine çöker ve üzerinde trombositten zengin plazma sıvısı kalır. Özel sistem sayesinde bu plazma enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekilerek hazır hale gelir" dedi.

Bahadır tedavi hakkında şu bilgileri verdi: "Trombosit temelde kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içerisinde büyüme faktörü (Growth Factor) ve çok sayıda doğal koruyucu, iyileştirici maddeler içerir. Trombositten zenginleştirilmiş plazma sıvısı yani PRP doğal bir ilaç gibi etki gösterir. PRP omuzda yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların hücrelerini uyararak o bölgedeki iyileşmeyi hızlandırır. PRP özellikle omuz tendon yırtılmalarında yırtığın büyümesini engellemekte ve vücut tarafından tamirine yardımcı olmaktadır. Bu gibi durumlarda PRP yavaş ortaya çıkan ama daha uzun soluklu bir tedavi sağlayabilmektedir.

PRP tedavisi omuzda tendon yırtıkları, tendinitler (tendon romatizmaları), sıkışma sendromu ve kireçlenmede kullanılabilir. Tedavi edilecek bölgeye göre 2-3 ml kadar PRP birer ay arayla toplam 2 kez uygulanır. Tendon yırtıklarında ve tendinitlerde tendonun çevresine, omuz eklem kireçlenmelerinde eklem içine yapılır. Uygulama direk olarak yapılabilir. Ama bu durumda tam olarak istenen bölgeye yapılamayabilir. Bu nedenle ultrason görüntüleme rehberliğinde hedeflenen bölgeye yapmak daha sağlıklıdır".

PRP tedavisinin iyileştirici etkisi ne zaman başlar?

Bahadır, PRP tedavisinin iyileşme etkisiyle ilgili şunları belirtti: "Enjeksiyondan sonra birkaç hafta içinde tedricen başlar ve iyileşme süreci 3 ay ile 12 ay arasında devam eder. Bu nedenle PRP enjeksiyonları sonrası kortizon enjeksiyonlarında olduğu gibi hızlı bir ağrı azalması olmaz. Şikayetler yavaş yavaş azalır ve aylar içinde geçer. Kendi kliniğimizde omuz hastalarında, özellikle tendon yırtılmalarında PRP tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Bu sonuçlar PRP tedavisinin çok sık karşılaştığımız omuz eklemi rahatsızlıklarında cerrahi ve diğer konservatif tedavilere iyi bir alternatif olduğunu göstermektedir".

