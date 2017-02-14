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PSG Barcelona 4-0 golleri ve geniş özeti İZLE (PSG Barça özet ve golleri)

Paris Saint-Germain - Barcelona golleri ve maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain Barcelona kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Arda Turan sakatlığı nedeniyle giymediği mücadelede Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

PSG Barcelona 4-0 golleri ve geniş özeti İZLE (PSG Barça özet ve golleri)

14 Şubat 2017 09:15

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona Fransa'da Paris Saint-Germain'in konuğu oldu. Milli yıldızımız Arda Turan sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede  Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4 golle geçerek çeyrek finalin kapısını araladı. 

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Fransa temsilcisi 18. dakikada Di Maria'nın serbest vuruşytan attığı gol ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada ise Draxler sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 

Maçın 55. dakikasında mükemmel bir gole imza atan Di Maria kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Ev sahibi ekibin 4. ve son golünü ise takımın golcü oyuncusu Cavani 72. dakika kaydetti ve maçın skorunu belirledi. Bu skorla beraber PSG çeyrek final için çok avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

Rövanş maçı ise 8 Mart 2017'de Nou Camp'ta oynanacak.

PSG - BARCELONA GOLLERİ VE MAÇ ÖZETİ İZLE

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

ARALARINDA OYNANAN SON 10 MÜCADELE

ŞMP 01.03.1995 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG
ŞMP 15.03.1995 MS Paris SG 2 - 1 Barcelona
KGK 14.05.1997 MS Barcelona 1 - 0 Paris SG
HAZ 04.08.2012 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona
ŞMP 02.04.2013 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona
ŞMP 10.04.2013 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG
ŞMP 30.09.2014 MS Paris SG 3 - 2 Barcelona
ŞMP 10.12.2014 MS Barcelona 3 - 1 Paris SG
ŞMP 15.04.2015 MS Paris SG 1 - 3 Barcelona
ŞMP 21.04.2015 MS Barcelona 2 - 0 Paris SG        

Heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın
22.45 Benfica - Borussia Dortmund
22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona

15 Şubat Çarşamba
22.45 Bayern Münih - Arsenal
22.45 Real Madrid - Napoli

21 Şubat Salı
22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
22.45 Manchester City - Monaco

22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto - Juventus
22.45 Sevilla - Leicester City 

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Toplam Yorum (1)

  • Serkan Çelik : 13 Şubat 2017, Pazartesi 17:42
    00
    Fena maç olacak....
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