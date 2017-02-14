Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona Fransa'da Paris Saint-Germain'in konuğu oldu. Milli yıldızımız Arda Turan sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4 golle geçerek çeyrek finalin kapısını araladı.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Fransa temsilcisi 18. dakikada Di Maria'nın serbest vuruşytan attığı gol ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada ise Draxler sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın 55. dakikasında mükemmel bir gole imza atan Di Maria kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Ev sahibi ekibin 4. ve son golünü ise takımın golcü oyuncusu Cavani 72. dakika kaydetti ve maçın skorunu belirledi. Bu skorla beraber PSG çeyrek final için çok avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

Rövanş maçı ise 8 Mart 2017'de Nou Camp'ta oynanacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

ARALARINDA OYNANAN SON 10 MÜCADELE

ŞMP 01.03.1995 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG

ŞMP 15.03.1995 MS Paris SG 2 - 1 Barcelona

KGK 14.05.1997 MS Barcelona 1 - 0 Paris SG

HAZ 04.08.2012 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona

ŞMP 02.04.2013 MS Paris SG 2 - 2 Barcelona

ŞMP 10.04.2013 MS Barcelona 1 - 1 Paris SG

ŞMP 30.09.2014 MS Paris SG 3 - 2 Barcelona

ŞMP 10.12.2014 MS Barcelona 3 - 1 Paris SG

ŞMP 15.04.2015 MS Paris SG 1 - 3 Barcelona

ŞMP 21.04.2015 MS Barcelona 2 - 0 Paris SG

Heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

22.45 Benfica - Borussia Dortmund

22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona

15 Şubat Çarşamba

22.45 Bayern Münih - Arsenal

22.45 Real Madrid - Napoli

21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

22.45 Manchester City - Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto - Juventus

22.45 Sevilla - Leicester City