Psikiyatri hastaları ressamları aratmıyor

Bursa Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi gören hastalar, 1 yıl boyunca boş vakitlerinde birçok sanat dalında eserler yaptı. Resimle uğraşan hastaların yaptığı eserler Nilüfer ilçesinde bulunan özel bir alışveriş merkezinde görücüye çıkarken serginin açılışına Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Rüstem Aşkın, yöneticiler, hastalar, hemşireler, doktorlar ve öğretmenler katıldı.

Hastanede yatarak tedavi gören, doğan ve batan güneş resimleri çizmeyi çok sevdiğini belirten Nahit Mutlu ise hastaneden memnuniyeti dile getirdi.



Hastanemizin koşulları çok güzel, bana göre beş yıldızlı otel gibi geliyor diyen Mutlu, “Üç sene evvelki yattığımla şimdiki çok farklı. 4 kişilik odada kalırken şimdi 2 kişilik odalarda kalıyoruz. Çok güzel koşullarda kalıyoruz. Gece gündüz hizmet alıyoruz. Bursa Devlet Hastanesinden çok memnun” olduğunu söyledi.

Projeye öncülük eden Psikiyatri Uzmanı Dr.Şener Mercan, “Burada amacımız serviste yatarken rehabilitasyon hastalarımızın öğretmenleriyle birlikte uygulamakta olduğu resim çalışmalarını vatandaşla buluşturmak. Ruhsal hastalığı olanlar hakkındaki toplumsal damgalanmayı azaltarak, hastalarımızı sosyal hayatta daha verimli olmasını sağlamak ve onları kazanmak” olduğunu söyledi.

Mercan, " Resim çalışmalarının hastalarımıza çok olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalardan sonra özgüvenleri arttığı için kendilerini daha iyi hissediyorlar. Hem de serviste daha iyi vakit geçiriyorlar. Böylece sıkılmamış oluyorlar. Tedavileri açısından rehabilitasyon açısından fayda gördükleri yöntemi ileride devam etmek istiyoruz. Elimizden geldiğince bu imkanları sağlamak istiyoruz" dedi.

Bursa Devlet Hastanesinin psikiyatri kliniği baştan sona yenilendiği gibi bu yenilenmeyle beraber hasta memnuniyetinin de gerçekten arttığını söyleyen Prof.Dr. Rüstem Aşkın ise şunları kaydetti: “Bir hastamızın burası 5 yıldızlı otel gibi demesi beni ayrıca mutlu etti. Yalnızca fiziki mekanın yenilenmesi değil hastalara bakım ve rehabilitasyon hizmetleri de yenilendi. Bu sergi kursun bir ürünü. Hastalarımızın hem meşguliyeti açısından zaman geçirmesi, hem üretici bir şeyler yapmaları, hem el becerileri, hem de konsantrasyonları gelişmesi açısından çok kıymetli bir rehabilitasyon faaliyeti. Öğretmenlerimiz de başlarında, bu yönüyle çok kıymetli bir sergi. Her zaman destek olduk oluyoruz. Hastalarının öz güveninin artması da yine kayda değer bir şey. Çünkü özgüven mutluluktur”

Zafer Peker