Psikolog nasıl olunur ? Psikolog maaşları ne kadar ? Psikoloji bölümü taban puanları 2017-2018

Psikolog Nedir ?

Psikolog insan ve hayvan davranışlarını, zihinsel yapı ve süreçlerini gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen kişidir. Temel bir bilimdir. Bulguları sosyal alanlara uygulanabilir.

Psikologlar Ne İş Yapar ?

Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,

Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler. Biyolojik sistemlerle zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara

etkisini araştırır,

Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler. Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuvar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar, Deneysel psikoloji adı verilen bütün bu çalışmaların sonuçları eğitim, gelişim, sosyal, sağlık, spor, endüstri ve örgüt, meslek, trafik, klinik psikoloji

gibi psikolojinin alt alanlarında kullanılır,

Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır.

PSİKOLOG OLMAK İSTEYEN KİŞİLERDE GEREKEN NİTELİKLER NELERDİR ?

Psikolog olmak isteyenlerin, sözel yeteneğe sahip, sosyal ve temel bilimlere ilgili, insanlarla iletişimde

bulunmaktan ve yardım etmekten hoşlanan, onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen ve etkileyebilen, kendisiyle barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir. Bu mesleğe sahip kişiler danışmanlık yaptığı kişiler, yakınları, diğer personel ve meslektaşlarıyla iletişim

hâlindedirler.

PSİKOLOG MESLEĞİ OKUYANLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİRLER ?

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Psikoloji bölümünde verilmektedir. Psikologlar kamu sektöründe ve özel sektörde iş bulabilirler. Psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh

sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde,

rehberlik araştırma merkezlerinde ve okullarda okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar.

Ayrıca pedagojik formasyon alanlar öğretmenlik yapabilirler. Psikologların işsiz kalma riski azdır. Lisansüstü eğitim yapanların iş bulmaları daha kolaydır.

PSİKOLOG MAAŞLARI NE KADAR ?

Maaşlar çalışılan yere bağlı olarak 1404 tl’den başlayıp 7000 Bin TL’ye kadar çıkabilir.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2017-2018

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