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Psikolog Rukiye Karaköse: 'Çocuk kendini korumasını öğrenmeli'

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programında konuşan Uzman Psikolog Rukiye Karaköse, 5 yaşa kadarki dönemin çocuğun cinselliği öğrenme dönemi olduğunu belirterek, “Çocuk, kendini koruma gelişimini sağlamalı. Onu, mutlu ve karakter sahibi bir çocuk olarak yetiştirmeliyiz. Haya duygusu ile bedenine dokundurtmamayı öğrenmeli. Sadece nasihat vermek yeterli değildir” dedi.


13 Aralık 2016 12:40

Bağcılar Belediyesi Kadınlar Akademisi’nin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki Söyleşi Programı’na konuk olan Uzman Psikolog Rukiye Karaköse, çocuğun cinsel tacizlerden korunmasına yönelik eğitimi konusunda önemli bilgiler verdi.

Çocukların yaratılıştan itibaren fıtratının korunması gerektiğini belirterek konuşmasına başlayan Karaköse, “Çocuk imtihandır. Kuran’da, ‘eş, mal ve evlat sizler için imtihandır’, diyor.” şeklinde konuştu. Her bir çocuğun yeteneğinin farklı olduğunun altını çizen Karaköse, spora, müziğe, bilime veya diğer farklı alanlara yönelik kabiliyeti olabileceğini söyledi. Karaköse, “Kimi el sanatına, kimi spora, kimi bilime daha yatkındır. Hiç kimse yeteneksiz değildir, herkesin farklı yeteneği vardır. Doğuştan potansiyeli olan çocuklara yeterli imkan sunulmalıdır. “ dedi. Kendisiyle iletişim kuranların küçük veya büyük çaplı istismara maruz kaldıklarını söylediklerini anlatan Karaköse, istismarların genellikle aileleri tarafından gizlendiğini vurguladı. Karaköse, “Terapide bulunduklarım, utanç ve korku sebebiyle istismarı gizlediklerini söylüyor. Ancak bu durum çocukların üzerinde kalıyor. Çocuğa mutlaka mahremiyet eğitimi verilmelidir” diye konuştu.

“Çocuk haya duygusunu öğrenmeli”
Çocuğun cinselliğe karşı eğitilmesi gerektiğini de vurgulayan Karaköse, 3,5 yaşından itibaren çocukların soru sormaya başladıklarını belirterek, “5 yaşa kadarki dönem çocuğun cinselliği öğrenme dönemidir. Bu soruların cevapları yaşına uygun şekilde cevaplanmalıdır. Çocuk, kendini koruma bilincine kavuşmalı. Onu, mutlu ve karakter sahibi bir çocuk olarak yetiştirmeliyiz. Mutlaka, haya duygusunu ve bedenine kimseye dokundurtmamayı öğrenmeli. Sadece nasihat vermek yeterli değildir. Bize küçükken hep nasihat verildi. Bedeninin dokunulmazlığını öğretmediler, eksik mahremiyet bilgisi aldık. Çocuğa sokağa çıkma, çevrene bak, ‘seni kaçırırlar’ demek de kaygı bozukluğuna yol açar. Eğitim sabır ve sebat ister. Doğal olmalıyız. Otoriter değil ona şefkatle yaklaşmalıyız. Aşırı baskı çocuğu suçlu hissettirir, cinsellikte sorun yaşamasına sebep olur” şeklinde konuştu.

“Çocuğun ayrı odası olsun”
Çocuk terlediğinde kıyafetinin kızgın şekilde değiştirilmemesi ve altını ıslattığında da çekiştirilmemesi gerektiğini anlatan Karaköse, “Ona sakin olarak ‘altını ıslatmışsın pantolonunu çıkar’ demeliyiz. Çekiştirerek soymamalıyız. Böylece bedeninin önemli olduğunu öğrenir” dedi. Mümkün mertebe çocuğun ayrı odası olması gerektiğini belirten Karaköse, anne ve babasıyla yatmaması gerektiğini de vurguladı. 


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