Dava dosyasına giren ATK raporunda, sanık Koşan’ın kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken kaza yaptığı ve asli kusurlu olduğu, maktule Taşlı’nın ise aracı yeterince kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı için alt düzeyde kusurlu olduğu belirtildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, 16 Ocak 2016’da üniversiteli Feride Büşra Taşlı'ya çarparak ölümüne neden olan psikolog Zeynep Nur Koşan’ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Anadolu 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada anne Halide Taşlı ve baba Erol Taşlı, tutuksuz sanık Zeynep Nur Koşan ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme, Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi’nden beklenen raporun dosyaya ulaştığını belirtti.

Trafik İhtisas Dairesi Başkanı ve 2 mühendis tarafından hazırlanan raporda, sanığın asli kusurlu, yayanın da alt düzeyle tali kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, sanık Koşan’ın kullandığı aracıyla, trafik lambalarının bulunduğu olay yerindeki yaya geçidine yaklaşırken hızını düşürmediği, mahal şartlara göre ayarlamadığı, seyrettiği yöne yanan kırmızı ışıkta durmadığı anlatıldı. Sanığın kırmızı ışığı ihlal ederek tehlike arz edecek hızla, önlemsizce seyrini sürdürerek yaya geçidinin bulunduğu mahalden, yolun karşısında geçmekte olan yayaya çarptığı belirtilen raporda, olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine uymadığı ifade edildi.

"Dikkatsiz ve tedbirsiz davranan maktule alt düzeyde kusurlu"

Maktule Feride Büşra Taşlı’nın yaya buton kontrollü trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidini yeşil ışıkta kullandığı anlatılan raporda, Taşlı’nın olay mahalline tehlike arz edecek hızla yaklaşan aracı yeterince kontrol etmeden dikkatsiz ve tedbirsizce yoldan geçişini sürdürdüğünden dolayı alt düzeyde kusurlu olduğu aktarıldı.

Avukatlara yeniden rapor alınmasını istedi

Mahkeme, taraflara ATK raporuna ilişkin söz verdi. Taşlı ailesi avukatı, Feride Büşra Taşlı’nın kırmızı ışıkta geçtiğine dair tam anlamıyla bir kanaat oluşturacak yeterli delil olmadığını söyleyerek, bu nedenle raporun bu bölümünü kabul etmediklerini kaydetti. Duruşmada söz alan sanık Koşan’ın avukatı ise ATK’dan yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosya içeriği ve toplanan delilleri gerekçe göstererek, yeniden rapor alınması talebini reddetti.

Mahkeme 3 yıl 10 ay hapse çarptırdı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zeynep Nur Koşan’a önce 'taksirle öldürme' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme önce sanık Koşan’ın eylemi bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle artırım yaparak cezayı 4 yıl 8 aya çıkardı ancak sanığın duruşmalardaki iyi hali ve pişmanlık göstermesini dikkate alarak 3 yıl 10 ay 10 güne indirdi. Sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmeden mahkeme, dava karara bağlandığı için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

"Kanun hükmünde kararname gereği sanığın herhangi bir yatacak süresi yok"

Davanın Avukatı Efkan Bolaç, kanun hükmünde kararname gereği sanığın herhangi bir yatacak süresi olmadığını belirterek, "Büşra Taşlı'nın trafik kazasıyla öldüğü dosya sonuçlandı. Sonuçta bilinçli taksirle mahkeme ceza verdi. Bilinçli taksirle takdiri indirim sebebi uyguladı. Önce 4 yıl 8 ay ceza verdi. Bir bölü altı oranında indirim yaparak taktiren 3 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Eski infaz sistemine göre olsaydı yaklaşık 15- 16 ay yatması gerekecekti. Ancak 671 sayılı kanun hükmünde kararname gereği sanığın herhangi bir yatacak süresi yok. Adli kontrolle geçireceği bir 15-16 aylık süresi var. Bu anlamda bakıldığında afların ne olduğunu da tartışmak gerekiyor. Devlet kendine yönelik işlenmiş suçları affedebilir ve bununla ilgili olarak bir kanun veya yasa çıkartabilir. Ancak kişilere yönelik işlenmiş suçların affıyla ilgili olarak devletin yetkili olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sonuçta bunu gösteriyor. Bundan sonra istinaf mahkemesine gideceğiz. İstinaf mahkemesinde bizim görevsizlik talebimizi vardı daha önceden. Görevsizlik talebinde bulunacağız" dedi.

"Ben kızımın katilini vicdanen affetmedim ve hakkımı da helal etmiyorum"

Feride Büşra Taşlının babası Erol Taşlı, "Davamız sonuçlandı ama biz istinaf mahkemesine giderek bir üst mahkemeye itirazımızı yapacağız. Ben 30 yıl bu devlete hizmet ettim ve emekli oldum ama devletime karşı hiç bir şeyim yok. Milletvekillerine çok kırgınım. Bu yasayı nasıl imzaladılar nasıl yaptılar. Ben kızımın katilini hiç affetmedim ki vicdanen onlar affediyorlar. Ben kızımın katilini vicdanen affetmedim ve hakkımı da helal etmiyorum. Bu aşamada da Muzaffer Koşan ve ailesine de seslenmek istiyorum daha her şey bitmedi. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu kadar video, sanık, tanık kayıtları varken hale olayı saptırmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

9 yıla kadar hapsi isteniyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından hazırlanan iddianamede, 16 Ocak 2016’da sanık Zeynep Nur Koşan'ın 34 LG 9655 plakalı aracıyla Çetin Emeç Bulvarı'ndan Maltepe'ye doğru ilerlediği sırada, Suadiye civarındaki trafik lambalarının bulunduğu yerde yaya geçidinden geçmekte olan Feride Büşra Taşlı'ya çarptığı anlatılmıştı. Çarpma nedeniyle Taşlı'nın hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, sürücü Koşan'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyordu. Olayın ardından tutuklanan sanık Koşan, 5 Mayıs 2016 tarihinde görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Başak Akbulut - Cenk İşver