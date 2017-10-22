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Psikolojik tedavi gören vatandaş, yoldan geçen vatandaşı öldürdü

Muğla’da psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen bir kişi, aralarında daha önce husumet bulunmayan vatandaşı evinin balkonundan vurdu.

Psikolojik tedavi gören vatandaş, yoldan geçen vatandaşı öldürdü

22 Ekim 2017 21:44
Psikolojik tedavi gören vatandaş, yoldan geçen vatandaşı öldürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi’nde yaşayan İsmail Uyar (35), sabah saatlerinde ineklerinden sağdığı sütü, mahalledeki süt toplama merkezine götürdü. Uyar, dönüşte vücuduna isabet eden iki kurşunla yere yığıldı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Uyar’ın öldüğünü belirledi.

Uyar’ı vuran şahsın, olayın olduğu bölgede evi olan ve evinin balkonundan ateş ederek Uyar’ı vurduğu belirlenen E.T’yi (31) gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine de el koydu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından evli ve üç çocuk babası Uyar’ın cesedi, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen Uyar’ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Cinayeti işlediği iddia edilen E.T’nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, E.T.’nin yaklaşık 5 yıldır psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Berna KUŞ

Etiketler: cinayet, muğla, psikolojik tedavi

 

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