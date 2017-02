Binlerce insanın beklediği müjdeli haber geldi. PTT'ye 2 bin 500 personel alımı yapılacak. Heyecanlandıran haberi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan verdi. Bakan Arslan PTT personel alımının ilk aşaması olan 500 gişe görevlisi ve büro personeli için önümüzdeki hafta ilana çıkılacak. Peki PTT'ye memur alımı için başvurular ne zaman başlayacak? PTT personel alım şartları nelerdir? Haberimizden öğrenebilirsiniz...

Bakan Arslan'dan müjde: 2 bin 500 kişi alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı içerisinde PTT’ye 2 bin 500 personel alacaklarını açıklayarak, "Önümüzdeki hafta 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı’na katıldı. Programda konuşan Bakan Arslan, son 100 yılın en önemli olaylarından birinin internetin icadı olduğunu kaydederek, "Öyle bir seviye ki artık vazgeçilmez, adeta hayatımızın olmazsa olmazı. Hayatımızın her alanında kullandığımız adeta davranış kalıplarımızı, alışkanlıklarımızı değiştiren, nerede olursa olsun her insanı dünya vatandaşı paydasında yeni bir yaşam tarzı edinmeye, dünyayla eş zamanlı, dünyayla birlikte yeni bir tarz oluşturmaya da iten bir sektör. Bir bakıma internet küresel sistemin kültürel merkezi haline geldi. İnternet sınırsız, hiyerarşinin olmadığı ve yenilikçi nitelenen yapısıyla özellikle gençlerimiz için önemli bir çekim merkezi. İnternet gerçeğini kabul ederken çocuklarımız üzerindeki etkilerini de kabul etmemiz gerekir. Gençlerimiz internet, özgürlükleri, istedikleri gibi kullanabildikleri, gizleyebildikleri kimlikleriyle kendilerini ifade ettikleri ve toplumsal baskılardan uzak, herhangi bir sorumluluk taşımadıkları bir mekan gibi görünebilir. Reel hayatta, her ne ki suçsa her ne ki kültürümüzün bir parçası olarak yapılmaması gerekiyorsa aynı şeylerin burada da yapılmaması gerektiğini özellikler etik açısından bilmemiz gerekir. O da yetmez yasalar karşısında aynı oranda suç olduğunu belki ortaya çıkması biraz zaman alabilir ama buna karşı sorumluluğumuzun da devam ettiğini bilmemiz gerekir. Dolayısıyla internette yerleşik değerlerimiz adeta yeniden üretiliyor. Örf ve adetlerimiz internet ortamında ne yazık ki değerini yitiriyor, insanı değerler de bu mekanda farklılık arz ediyor. Bu nedenle internetteki içerik ve gençlerin sörf yaparken nerede ne yaptıkları bence büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

"İNTERNET DENEN SANAL MEDYANIN BAŞI BOŞ BIRAKILMAMASI GEREKTİĞİ BİR GERÇEK"

"İnternet ortamında hem içeriğin hem de güvenliğin büyük bir önem arz ettiğini söylemekte yarar var" diyen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet alt yapısını oluştururken gerek kullanımın yaygınlaştırılması gerek kullanıcıların bilinçlendirilmesi de çok önemli. Geleceğimiz olan gençlerin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal medyanın başı boş bırakılmaması gerektiği de bir gerçek. Sadece tedbir almanın yeterli olmadığını bilinçlendirmenin de önem taşıdığını özellikle vurgulamak gerekir. Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin amacı da bu bilinçlendirmenin ve bu konuda bir farkındalığın oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna güvenli internet kapsamında internet ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yeni politikalar üretmek, çocukların internet ortamında korunmalarının ve kollanmalarının çeşitli yollarının bulunması ve bunların desteklenmesi. çocukların, internetin sunduğu olanaklardan en etkin şekilde yararlanırken, internetin risklerine karşı da güvende olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılması gerektiğini bilerek bu anlamda kuruma görevler verdik. Bu doğrultuda internet cafelerin kullanabileceği filtreleme programlarının belirlenmesi, çocuklarımıza dağıtılması amacıyla internet kullanımı konusunda tavsiyeler içeren kitapçıkların hazırlanması, zararlı içerikle mücadele amacıyla güvenli internet hizmeti oluşturulması gibi çalışmalar yapıldı. Güvenli İnternet Günü bağlamında da Avrupa Birliği ve dünya ülkeleri ile paralel etkinlikler yürütülmeye başlandı."

"ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZİN İNTERNET KULLANIMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE İLİŞKİN TAVSİYELER SUNULACAK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK"

Kurulacak bilinçlendirme merkezinde, internetin bilinçli kullanımına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarından, çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarına kadar birçok faaliyetin yürütüleceğini belirten Bakan Arslan, "Bu atölye çalışmalarında robotik uygulamalar, çocuklar için kodlama, web tasarımı gibi birçok faaliyetin de yürütüleceğini bununla birlikte internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin şimdiye kadar yaptığımız farkındalık çalışmalarının da devam edeceğini bir kere daha vurgulamak isterim. Kurulacak olan yeni yardım merkezi bünyesinde psikologlardan, bilişim öğretmenine, sosyal medya uzmanından, bilgi güvenliği uzmanına kadar birçok kişinin interneti en geniş boyutuyla ele aldığı uzman bir grup çalışacak ve bu merkezde bu uzmanlar eşliğinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerinin internet kullanımıyla ilgili karşılaştıkları problemlere ilişkin tavsiyeler sunulacak ve danışmanlık hizmeti verilecek. Türkiye’de öğretim gören ilköğretim ve lise çağındaki gençlerimizden ‘internettesiniz, güvende misiniz?’ videoda çekin gönderin diye bir yarışma düzenlendi. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki özellikle ortaokul çağındaki gençlerimizden çok güzel fikirler çıktı, bu yarışma bence çok güzel oldu. Adil Kullanım Kotası noktası ile ilgili, Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek bunu da tekrar vurgulayalım" şeklinde konuştu.

"2017 YILI İÇERİSİNDE 2 BİN 500 PERSONEL ALACAĞIZ"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Arslan, bir gazetecinin "2017’de PTT’ye ne kadar personel alınacak? PTT’deki taşeron personelin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, "PTT tabii bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan, en hızlı büyüyen ve hizmet eden bir kuruluşumuz. Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul’da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz, başvuruları alacağız, yıl içerisinde de 2 bin 500’e tamamlayacağız bu kadroyu ki güçlenen PTT’nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız. PTT’deki taşeron elemanları dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün taşeron elemanların kamuda istihdamıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik, Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntılarını çalışıyor, inşallah bu ayrıntılar bittikten sonra da hükümet olarak bunu açıklayıp gereğini yapacağız" cevabını verdi.

GENEL ŞARTLAR

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,

(Erkekler) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

Görevini yapmasına engel herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak,

Daha önce çalıştığı yerlerden çıkartılmamış olmak ilk aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Ayrıca her bir bölüm için farklı özel şartlarda bulunmaktadır. Bunlar hakkında da bilgi almak isteyenlerin kılavuzu incelemesi gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl alımlar, Avukat, Mimar, Mimar (İç Mimar), Mühendis (Bilgisayar, Elektrik, İnşaat ve Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Endüstri Mühendisliği Mezunu), Gişe ve Büro Görevlisi (Grafik Tasarım), Gişe ve Büro Görevlisi (Görsel Sanatlar), Gişe ve Büro Görevlisi (Medya), Gişe ve Büro Görevlisi (Radyo-Tv-Sinema), Gişe ve Büro Görevlisi (Arapça Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (Çince Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (Fransızca Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (İspanyolca Bilen), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İnşaat ve Harita), Dağıtıcı, pozisyonları için yapıldı.

PTT NEDİR?

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti'nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmıştır. İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir. 1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

18 Haziran 1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.