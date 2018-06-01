PTT çalışanına tekme tokat dayak kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen şahıslar görevli memurla konuşmaya başladı. İddiaya göre konuşma sırasında şahıslar görevliye "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı.

PTT çalışanına dayak kamerada

PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen 2 kişinin saldırısına uğrayan görevli memur, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan bu olaydan geriye güvenlik kamerası kayıtları kaldı. Kaydedilen görüntülerde, şahıslarla memur arasında tartışma çıktığı ve şahsın kalemi fırlatarak bankonun arkasına geçip saldırması ve memuru tekme tokat dövdükleri görülüyor.

Cenk İşver

