Diğer
Kategoriler

PTT çalışanına tekme tokat dayak kamerada

Sancaktepe’de işlem yaptırmak için PTT şubesinde gelen 2 kişi yavaş hareket ettiği gerekçesiyle önce görevli memura kalem fırlattı, ardından saldırarak tekme tokat dayak atarak adeta linç etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga ise PTT’nin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PTT çalışanına tekme tokat dayak kamerada

01 Haziran 2018 09:39
PTT çalışanına tekme tokat dayak kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen şahıslar görevli memurla konuşmaya başladı. İddiaya göre konuşma sırasında şahıslar görevliye "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı. 

PTT çalışanına dayak kamerada

PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen 2 kişinin saldırısına uğrayan görevli memur, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan bu olaydan geriye güvenlik kamerası kayıtları kaldı. Kaydedilen görüntülerde, şahıslarla memur arasında tartışma çıktığı ve şahsın kalemi fırlatarak bankonun arkasına geçip saldırması ve memuru tekme tokat dövdükleri görülüyor.  

Cenk İşver
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç