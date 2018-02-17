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PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda finalin adı: Anadolu Efes-TOFAŞ

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda final Anadolu Efes ile TOFAŞ arasında yarın saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

PTT Erkekler Türkiye Kupasında finalin adı: Anadolu Efes-TOFAŞ

17 Şubat 2018 20:04

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Yarı final ilk maçında Darüşşafaka’yı 90-76 yenen Anadolu Efes, finale çıktı. Yarı final ikinci müsabakasında ise Beşiktaş Sompo Japan’ı 86-79'luk skorla geçen TOFAŞ, finale yükseldi.

Efes, finale gelirken çeyrek finalde Fenerbahçe Doğuş’u 83-80’lik skorla yenerek yarı finale çıktı. TOFAŞ da çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 80-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Anadolu Efes ile TOFAŞ arasında oynanan final müsabakası yarın saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

İki takım bu sezon ligin ilk yarısında Bursa’da karşılaşmış, mücadeleden TOFAŞ 80-69 galip ayrılmıştı.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın
 

 

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