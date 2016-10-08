Edinilen bilgiye göre, Bozyazı PTT’sinde görevli Adnan Kurt (48), akşam Çopurlu Mahallesi’nde arkadaşlarıyla bir süre kahvehanede oturduktan sonra evine dönmek üzere ayrıldı. O saatten sonra Kurt'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Kurt'un cesedi, yakındaki inşaat halindeki bir binada bulundu. 2 çocuk babası Adnan Kurt'un cenazesi, sağlık görevlileri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ali Tandoğan

