PTT Kadınlar Türkiye Kupası’na Mardin ev sahipliği yapacak

Yarın başlayacak olan turnuva için bir otelde yapılan basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, BSL Direktörü Samer Şenbayrak, Mardin valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, takım antrenörleri ve sporcular katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, Türkiye’nin önemli takımlarını Mardin’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Finallerin 2018 ayağının 21-25 şubat tarihleri arasında bizim Mezopotamya ovası dediğimiz kadim şehir Mardin’de olması bizi fazlası ile mutlu ediyor. Ev sahibi olmaktan da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hem ilimiz hem de bu bölge için, sporseverler için çok önemli bir organizasyon ve bu organizasyonun önemi çok büyük. Bu tür organizasyonlar bölgemizde daha yeni yapılmaya başlandı. Bölgede özellikle geçen seneye kadar terör nedeniyle ne misafir geliyordu nede esnafımızın durumu iyiydi” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ise “İlk defa Mardin’de yapılacak olan bu organizasyonda yönetim kurulumuz özellikle basketbol sevgisi artması ve kız, erkek çocuklarının basketbola katılmasının sağlanmasıdır. Ümit ediyorum bu kupa burada kendisini hissettirecek” diye konuştu.

BSL Direktörü Samer Şenbayrak yaptığı konuşmasında, “Ligimizin önemli antrenörleri ve sporcuları liglerimizde ve kadın liginin birçok temsilcisi aramızda yer alacak. Geçtiğimiz senelerde kadın basketbolcularımızın çoğu Avrupa liglerinde ve finallerde yer aldılar” şeklinde konuştu.

Antrenör ve sporcular da yaptıkları konuşmalarda Mardin’in güzel bir şehir olduğunu ifade ederek birbirlerine başarılar dilediler.

Turnuvanın ilk gününde yarın Yakın Doğu Üniversitesi - Abdullah Gül Üniversitesi ile Botaş - Çukurova Basketbol karşılaşmaları oynanacak.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayan, Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Abdullah Gül Üniversitesi PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele edecek.

Maç programı

21 Şubat Çarşamba:

15.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi

18.00 Botaş - Çukurova Basketbol

22 Şubat Perşembe:

15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

18.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor

23 Şubat Cuma:

15.30 Birinci yarı final karşılaşması

18.00 İkinci yarı final karşılaşması

25 Şubat Pazar

15.00 Final

Murat Akgül - Beril Solmuşgül