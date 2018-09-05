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PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?| PTT Sınav Sonuçları Sorgulama

Binlerce adayın merakla beklediği PTT yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylar heyecan içerisinde bekliyor. 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılan PTT yazılı sınavına katılan adaylar, PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve PTT Sınav Sonuçları Sorgulama nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte bu tüm bu soruların cevapların burada yer alıyor.

PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?| PTT Sınav Sonuçları Sorgulama

05 Eylül 2018 15:01

2018 PTT sınav sonuçları sorgulama...  Postane sınavına giren binlerce aday yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için internet üzerinden aramalarını sürdürüyor. PTT'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı sınav açıklamasında sonuçların açıklanacağı adres olarak http://ik.ptt.gov.tr ve http://ptt.gov.tr adresi üzerinden açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

PTT Sınav Sonuçları Sorgulama

PTT YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları http://ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile yazılı sınav sonucunun yayınlandığı günü takip eden yedi gün içinde gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda 23 üncü maddede belirtilen hususlara uymak zorundadır.

PTT PERSONEL ALIMI İÇİN BELİRLENEN MESLEK GRUPLARI HANGİLERİ?

Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılacak olan Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınavları, Gazi Üniversitesi tarafından yapılacaktır. 

KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK?

70 puan ve üzeri alan Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonu;

60 puan ve üzeri alan, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonu adayları, başarılı sayılacak.

 

 

 

 

 

Etiketler: 2018 PTT sınav sonuçları, PTT Sınav Sonuçları Sorgulama

 

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