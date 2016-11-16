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PTT soyguncusu kısa sürede yakalandı

İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir PTT şubesinden silahlı soygun yapan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


16 Kasım 2016 16:48

İlçeye bağlı Orta Mahalle’deki PTT şubesine 14 Kasım Cuma günü silahla girerek 9 bin 650 TL’yi alıp kaçan zanlı Varol K. (32), polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Zanlı, PTT şubesinde kasadaki görevliyi silahla tehdit ederek paraları alıp kayıplara karışmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan soygun ile ilgili çevrede çalışma başlatan polis, olayın failini kısa sürede tespit ederek zanlıyı Pendik’te yakaladı. Yakalanan şüpheli, soygunu niçin gerçekleştirdiğini açıklamazken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
 

Etiketler: PTT soyguncusu


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