Diğer
Kategoriler

PTT şubesinin kapısını tekme ve taşla kıran soyguncu kamerada

Sultanbeyli'de bir PTT şubesini soymak isteyen iki şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, soygunculardan birisinin gözcülük yaparken diğerinin şubenin kapısını tekmeleyerek açtığı ve alarmı duyunca korkup kaçtığı anlar yer alıyor.

PTT şubesinin kapısını tekme ve taşla kıran soyguncu kamerada

23 Ocak 2018 11:38
PTT şubesinin kapısını tekme ve taşla kıran soyguncu kamerada - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesin'de bulunan bir PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçla mahalleye gelen iki kişi bir süre mahallede dolaştıktan sonra gözlerine kestirdikleri PTT şubesinin önünde durdu. Bir süre sonra bir kişi araçta kalırken, yüzü maskeli bir kişi şubenin kapısını tekme ve taşla kırarak içeri girdi. İçeri giren soyguncu, dolapların arka tarafına geçip çalacak bir şeyler aradığı sırada dükkanın alarmı çaldı. Alarmın çalmasıyla korkan soyguncu hiç bir şey alamadan kaçtı.
Soyguncunun dükkanın kapısını kırma anı ve içerideki dolaşma anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, soyguncunun kapıyı taşla kırmaya çalıştığı ve tekmelediği görülüyor. Daha sonra kapıyı kırıp içeri giren soyguncunun içeride bir süre dolaşıp kaçtığı görülüyor.

Cenk İşver - Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: PTT, soygun, sultanbeyli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç