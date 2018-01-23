PTT şubesinin kapısını tekme ve taşla kıran soyguncu kamerada

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesin'de bulunan bir PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçla mahalleye gelen iki kişi bir süre mahallede dolaştıktan sonra gözlerine kestirdikleri PTT şubesinin önünde durdu. Bir süre sonra bir kişi araçta kalırken, yüzü maskeli bir kişi şubenin kapısını tekme ve taşla kırarak içeri girdi. İçeri giren soyguncu, dolapların arka tarafına geçip çalacak bir şeyler aradığı sırada dükkanın alarmı çaldı. Alarmın çalmasıyla korkan soyguncu hiç bir şey alamadan kaçtı.

Soyguncunun dükkanın kapısını kırma anı ve içerideki dolaşma anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, soyguncunun kapıyı taşla kırmaya çalıştığı ve tekmelediği görülüyor. Daha sonra kapıyı kırıp içeri giren soyguncunun içeride bir süre dolaşıp kaçtığı görülüyor.

Cenk İşver - Aydemir Kadıoğlu