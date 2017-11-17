Diğer
Kategoriler

PTT’den öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

Uşak PTT Başmüdürü İsmail Ertaş 24 Kasım Öğretmenler gününe özel APS Kurye ve Kargo gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacağını bildirdi.

PTTden öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

17 Kasım 2017 19:55

PTT’nin özellikle son zamanlarda yaptığı ve yapacağı büyük atılımlar ile müşterilerin beklentilerini karşılamak, artan rekabet koşulları ve gelişen teknolojisiyle daima en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini belirten Başmüdür İsmail Ertaş temel politikalarının değişim ve yenilikçi bir anlayış içersinde hizmet vermek olduğunu belirtti.

Ertaş konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Bu politikalar çerçevesinde her yıl olduğu gibi 24 Kasım öğretmenler gününe özel öğretmenlerimizin bu anlamlı ve mutlu günlerinde sevinçlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla 27/24 Kasım 2017 tarihleri arasında 5 iş günü içersinde sadece kurum kimliklerini ibraz etmek suretiyle (Ticari gönderiler hariç) posta ya verilen posta kargosu ve APS Kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak olup, ancak herhangi bir indirimden faydalananlara bu indirim uygulanmayacaktır. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar saygı ve şükranlarımızı sunarız." 

Bayram Keleş
-

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç