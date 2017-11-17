PTT’den öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

PTT’nin özellikle son zamanlarda yaptığı ve yapacağı büyük atılımlar ile müşterilerin beklentilerini karşılamak, artan rekabet koşulları ve gelişen teknolojisiyle daima en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini belirten Başmüdür İsmail Ertaş temel politikalarının değişim ve yenilikçi bir anlayış içersinde hizmet vermek olduğunu belirtti.

Ertaş konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Bu politikalar çerçevesinde her yıl olduğu gibi 24 Kasım öğretmenler gününe özel öğretmenlerimizin bu anlamlı ve mutlu günlerinde sevinçlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla 27/24 Kasım 2017 tarihleri arasında 5 iş günü içersinde sadece kurum kimliklerini ibraz etmek suretiyle (Ticari gönderiler hariç) posta ya verilen posta kargosu ve APS Kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak olup, ancak herhangi bir indirimden faydalananlara bu indirim uygulanmayacaktır. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar saygı ve şükranlarımızı sunarız."

Bayram Keleş

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