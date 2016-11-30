Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 2 kişi ellerinde bıçak ve tabanca ile PTT şubesine girdi. Çalışanlar Fatih Ergin ve Süheyla Alişir ile müşteri olarak içeride bulunan İsmail Gülek’i tabancayla tehdit eden soyguncular, kasadaki yaklaşık 3 bin TL’yi aldı. Çıkarken Gülek’in elinde tuttuğu 370 lirayı da çekip alan maskeli şüpheliler hızla kaçtı.

Soygun ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen soyguncuları yakalamak için çalışma başlatıldı.