PTT’nin 177. kuruluş yıldönümü

PTT’nin 177. yıldönümü, 23 Ekim 2011 yılında Van’da meydana gelen depremin 6’nci yıldönümü nedeniyle buruk kutlandı. PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Başmüdür Abdulkadir Bedir, öncelikle 23 Ekim’de Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu. PTT’nin iki asra yaklaşan yaşına rağmen değişen ve gelişen şartlara ayak uydurduğunu belirten Bedir, PTT’nin teknoloji çağında kendini yenileyebilen kurumlardan biri olduğunu söyledi.

PTT’nin klasik posta hizmetlerinin yanı sıra kargo-lojistik, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında vatandaşların memnuniyetini her zaman önde tutarak faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Bedir, “PTT’mizin geleceğinin çok daha parlak olacağına eminim. Çünkü mevcut değer ve kültürünün temel prensiplerinden ayrılmadan gelenekselliğinden ödün vermeden teknolojiye ayak uydurmakta hep daha ileriye gitme fikrini benimsemektedir. 1840’tan bu yana önüne yüksek hedefler koyan ve şartlar ne olursa olsun yılmadan yolunda ilerlemektedir” dedi.

Başmüdürlük olarak 13 merkez, 16 PTT şubesi ve 3 acente ile Van halkına hizmet verdiklerini dile getiren Bedir, “En kısa sürede bir merkez, 3 PTT şubesinin de hizmet verileceğinden gurur duymanın yanında, kuruluşumuzun yıldönümüne rastlayan 2011 yılı Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyor, PTT’nin 177’nci yaşını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yıldönümü yaşına denk gelen 177’nci müşteri Sabriye Kanat adlı vatandaşa hediye verildi.

Hediyesini Başmüdür Bedir'den alan şanslı müşteri Kanat ise, PTT’nin yıldönümünü kutlayarak, hizmetlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Programa PTT Merkez Müdürü M. Beşir Kurt, merkez ve şube müdürleri ile çalışanlar katıldı.



Atilla İdiz