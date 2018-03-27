Diğer
Kategoriler

Puigdemont Alman adaletine güveniyor

Almanya’nın Neumünster şehrinde tutuklu bulunan Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un avukatı Alonso Cuevillas, cezaevinde ziyaret ettiği Katalan lider Puigdemont’un Alman adaletine güvendiğini belirtti.

Puigdemont Alman adaletine güveniyor

27 Mart 2018 21:13

Almanya’nın Neumünster şehrinde tutuklu bulunan Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un avukatı Alonso Cuevillas, cezaevinde ziyaret ettiği Katalan lider Puigdemont’un durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Puigdemont’un Alman adaletine güvendiğini belirten Cuevillas, zihinsel ve fiziksel olarak moralinin yüksek olduğunu söyledi. Puigdemont’un Alman adaletinin kendisi için en adil kararı vereceği inancına sahip olduğunu belirten avukat Alonso Cuevillas, Puigdemont’un Katalan halkı için mücadeleye devam edeceğini, asla pes etmeyeceğini söyledi. 

Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski başkanı Carles Puigdemont Avrupa genelinde çıkarılan bir tutuklama emri gereğince Almanya’da tutuklanmıştı. İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont’un da aralarında bulunduğu 13 Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri vermişti. "Ayaklanma" suçundan yargılanacak 13 liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu. 

Mehmet Koca

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç