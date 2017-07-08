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Pülümür’de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 yaralı

Tunceli’de sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Pülümürde sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 yaralı

08 Temmuz 2017 20:30

Edinilen bilgiye göre Tunceli’nin Pülümür ilçesi Ardıçlı köyü yol ayrımında sivil bir aracın geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 

Yaralanan kişi, ambulansla Pülümür Sağlık Ocağı’nda tedavi altına alınırken karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaralı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. 

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “8 Temmuz 2017 günü saat 19.10 sıralarında Pülümür-Erzincan karayolunun 5. kilometresinde daha önceden yola yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcı düzeneği bölgeden geçmekte olan kamyonetin geçişi esnasında patlatılmıştır. Meydana gelen patlama neticesinde, kamyonet yan yatmış ve kamyonette bulunan bir sivil vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşımız Pülümür ilçemizde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumu iyidir. Ayrıca olay bölgesinde patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi ve olay yeri inceleme çalışmalarının sekteye uğramaması amacıyla, Pülümür-Erzincan karayolu ikinci bir duyuruya kadar her iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır” denildi.

Öte yandan patlamayı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla hava destekli operasyon başlatıldığı bildirildi. 

Ercan Topaç
 


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