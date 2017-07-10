Pursaklar 15 Temmuz’u unutturmuyor

11-15 Temmuz tarihleri arasında Pursaklar Beşyol’da demokrasi nöbetlerine öncülük edecek olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “15 Temmuz destanını unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum. Tüm hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyoruz” dedi.



15 Temmuz FETÖ işgal girişimi ve buna karşı milletin verdiği kahramanlık destanını unutturmayan Pursaklar Belediyesi bir dizi program hazırladı. 11 Temmuz günü şehit kabirleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret, mevlit ile başlayacak olan programlar, 13-14-15 Temmuz’da da devam edecek. Program kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı önünden bayraklarla Beşyol Kavşağı'na yürünecek. Burada 15 Temmuz’u anlatan fotoğraf sergisinin açılışı, film gösterimlerinin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, milletvekilleri, bakanlar, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının konuşmaları, Arslanbek Sultanbekov, Hakan Karaca, Ozan Ahmet, Mustafa Cihat, Ömer Döngeloğlu, Dursun Ali Erzincanlı konser ve dinletileri ile devam edecek. Akşam saatlerine ise belirlenen noktalarda demokrasi nöbeti tutulacak.

Zeynep Babacan