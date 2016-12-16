Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ümit Karaman, eşi ile birlikte bir iş yerine alışverişe gitti. Çift alışveriş yaptığı sırada içeri giren bir kişi Karaman’ın bebek pusetinde bulunan cep telefonunu alıp iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaman telefonunu aradı ancak bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede cep telefonunu çalan zanlının yaklaşık 2 ay önce kapkaç suçlamasıyla yakalanan ve tutuklandıktan 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet T. (46) olduğunu belirledi.

Polis yaptığı çalışma sonrası zanlı Mehmet T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak Mehmet T.’nin, cep telefonu hırsızlığının yanı sıra 6 ayrı kapkaç olayına da karıştığı belirlendi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.