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Putin Abhazya’ya yeni büyükelçi atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Abhazya’ya yeni büyükelçi atadı.

Putin Abhazyaya yeni büyükelçi atadı

31 Mart 2018 22:23

Rusya, Abhazya’yı tanıdığı 2008 yılında Abhazya konsolosu olarak Semyon Grigoriev’i atamış ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen Rusya devlet başkanlığı seçimlerinden 1 gün sonra Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Semyon Grigoriev görevi kendi isteğiyle bıraktığını söylemişti. Bu gelişme üzerine Abhazya tarafı Rusya tarafından yeni büyükelçi talep etmişti. Putin, konuyla ilgili çalışma yaparak Dvonyanin Alexey Arkadievich’i Abhazya konsolosu olarak atayan kararnameyi imzaladı. Dvonyanin Alexey Arkadievich daha önce Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) dördüncü bölümünde Bölgesel İhtilaf Çözümü müdürlüğü görevini üstleniyordu. 

 

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