Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Putin dağlarda dolaşırken görüntülendi

Sürekli doğa ile iç içe olan ve pozlarıyla dünya medyasında sıkça yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dağlarda dolaşırken çekilmiş yeni fotoğrafları servis edildi.

Putin dağlarda dolaşırken görüntülendi

28 Ağustos 2018 10:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Rusya’nın dağlarını inceledi. Vladimir Putin 25 ve 26 Ağustos tarihinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya İstihbarat Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile geziye çıktı. Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Türk cumhuriyetlerinden olan Tuva Özerk Cumhuriyeti’nde dağlara yapılan gezide Putin’in her anı fotoğrafçıları tarafından kaydedildi. 10 adet fotoğrafın yayınlandığı gezide Putin’in gezi uçağı ile havadan dağları izlediği, yürüyüş yaptığı, göllerde tekne ile gezintiye çıktığı, Tuva Türklerinden olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya İstihbarat Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte dağları ve doğayı incelediği görülüyor. Putin’in stres atmak için sık sık hayvanlarla ilgilendiği ve doğada yürüyüşler yaptığı biliniyor.

Erhan Altıparmak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç