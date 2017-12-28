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Putin: 'Dünkü patlama terör eylemiydi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki bir süpermarkette dün meydana gelen patlamanın terör eylemi olduğunu açıkladı.

Putin: Dünkü patlama terör eylemiydi

28 Aralık 2017 12:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde en az 13 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, saldırının terör eylemi olduğunu söyledi. Suriye’de görev yapan Rus askerler için Kremlin’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Putin, “St. Petersburg’da dün bir terör eylemi gerçekleştirildiğini biliyorsunuz. Son zamanlarda Federal Güvenlik Servisi başka bir terör eylemi girişimini de engelledi” dedi. Ayrıca Putin, Suriye’de DEAŞ’la savaşan binlerce Rus vatandaşının evlerine dönmelerine izin verilseydi Rusya’daki güvenlik durumunun çok daha kötü olabileceğini açıkladı. 

Etiketler: putin

 

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