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Putin, dünyanın en zengin insanı olabilir

ABD Kongresi'nde ifade veren Hermitage Capital Management’ın CEO’su Bill Browder Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyanın en zengin insanı olduğunu iddia etti.

Putin, dünyanın en zengin insanı olabilir

01 Ağustos 2017 14:37

ABD Kongresi'nde ifade veren Hermitage Capital Management’ın CEO’su Bill Browder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyanın en zengin insanı olduğunu iddia ederek, 200 milyar dolarlık servetinin olduğunu, paralarını batı bankalarında tuttuğunu belirtti.

Bowder, "Parasını batı bankalarında tutuyor. Mal varlığının her an dondurulma riski de var" dedi. Ayrıca Bowder, Putin'in 10 bine yakın personel çalıştırdığını ve yasa dışı işler de gerçekleştirdiğini iddia etti.
Öte yandan, Putin'in yıllık maaşının 120 bin dolar seviyesinde olduğu belirtildi. 


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