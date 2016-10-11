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Putin, Fransa ziyaretini erteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Ekim’de Fransa’ya planladığı ziyaretini ertelediğini duyurdu.

Putin, Fransa ziyaretini erteledi

11 Ekim 2016 14:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere 19 Ekim’de gerçekleştireceğini duyurduğu Fransa ziyaretini erteledi. Putin’in Fransa ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmesi ve yeni bir Ortodoks kilisesinin açılışına katılması bekleniyordu. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollande’nin Putin’in 19 Ekim’deki ziyareti sırasında sadece Suriye konusunun ele alınacağı çalışma toplantısına katılacağı ifade edildi. Rusya’nın bunun üzerine planlanan Fransa ziyaretinin ertelemek istediği bildirildi. Kremlin kaynakları ise ziyaretin ertelendiğini doğruladı.

Rusya, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne Halep’te çatışmaların durdurulmasını öngören yasa tasarısını veto etmişti. Ardından da Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransız basınına yaptığı açıklamasında, Rusya’nın Halep’te savaş suçu teşkil edebileceğini kaydetmiş ve Halep’te yaşananların Uluslararası Ceza Mahkemesi gündemine taşınabileceğini bildirmişti. 

Etiketler: erteledi, Fransa, putin, ziyaret


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