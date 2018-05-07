Putin göreve resmen başladı

Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı. Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde rekor oranda oy alarak yeniden seçilen Vladimir Putin, kırmızı halıda yürüyerek davetlileri selamladı ve milli marşın okunmasının ardından anayasayı sağ elinde tutarak yemin etti. Putin yemin etmesinin ardından Kremlin Sarayı’ndaki davetlilere hitap edecek.

Törene katılan davetliler arasında yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri, hükümet üyeleri, Rus Parlamentosunun üyeleri, bölgesel yöneticiler, dini yetkililer, yabancı büyükelçiler, iş insanları, Rus ordusundan yetkililer, bilim adamları, sanatçılar, sporcular ve gazeteciler yer aldı.

Başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda olan ve Mart ayındaki seçimlerde yüzde 76.7 oy alarak yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, 4'üncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Vladimir Putin kimdir?

Vladimir Putin, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentinde 7 Ekim 1952 tarihinde SSCB döneminde çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Putin mezuniyetinin ardından Sovyetler Birliği gizli istihbarat servisi KGB'ye katıldı ve bir süre Almanya'da görev yapmasının ardından Leningrad'a dönerek üniversite yönetiminde görev aldı. Rus lider Putin 2000 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 52.94'ünü, 2004'te yüzde 71.31'ini alarak devlet başkanı seçilmesinin ardından 2008'de başbakanlığa geçti, 2012'de ise oyların yüzde 63.6'sını alarak yeniden devlet başkanı oldu.