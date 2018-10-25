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Putin ile Kral Selman arasında Kaşıkçı görüşmesi

Putin ile Kral Selman arasında Kaşıkçı görüşmesi
Putin ile Kral Selman arasında Kaşıkçı görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz’in öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Kaşıkçı krizinin yanı sıra ikili ilişkiler hakkında müzakere edildiği belirtilen açıklamada, Suudi Kral'ın, Putin'e yaptığı Suudi Arabistan davetini teyit ettiği belirtildi. Ofis ziyaret tarihinin ise diplomatik kanallarca yapılacak çalışmalar sonucu belirleneceğini aktardı.  

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