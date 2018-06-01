Diğer
Kategoriler

Putin, Kim ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Putin, Kim ile görüşecek

01 Haziran 2018 15:00

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jogn-Un ile bir araya gelebileceğini ifade etti. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın Putin ve Kim’in bu yıl içerisinde görüşmelerine ilişkin anlaşma yapıldığı sorulan Peskov, “Evet. Aslında bu toplantı gerçekleşebilir.

Detaylar diplomatik kanallar aracılığıyla netleşecek” dedi. Rus sözcü görüşmenin Pekin’de gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin soruya ise, “Hayır Pekin’de değil. Bu konu ele alınmadı” dedi.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise, Kuzey Kore ve Rusya’nın bu yıl içerisinde liderlerin bir araya gelmeleri konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Haberde, anlaşmanın Kim Jong-Un ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında 31 Mayıs'ta yapılan görüşmede sağlandığı kaydedildi. 

Lavrov, Kim Jong-Un ile görüşen ilk Rus vatandaşı olmuştu.  

Etiketler: putin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç