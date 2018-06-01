Putin, Kim ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jogn-Un ile bir araya gelebileceğini ifade etti. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın Putin ve Kim’in bu yıl içerisinde görüşmelerine ilişkin anlaşma yapıldığı sorulan Peskov, “Evet. Aslında bu toplantı gerçekleşebilir.

Detaylar diplomatik kanallar aracılığıyla netleşecek” dedi. Rus sözcü görüşmenin Pekin’de gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin soruya ise, “Hayır Pekin’de değil. Bu konu ele alınmadı” dedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise, Kuzey Kore ve Rusya’nın bu yıl içerisinde liderlerin bir araya gelmeleri konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Haberde, anlaşmanın Kim Jong-Un ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında 31 Mayıs'ta yapılan görüşmede sağlandığı kaydedildi.

Lavrov, Kim Jong-Un ile görüşen ilk Rus vatandaşı olmuştu.