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Putin: 'Kırım'daki patlama bir faciadır'

Putin: 'Kırım'daki patlama bir faciadır'
Putin: 'Kırım'daki patlama bir faciadır'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krım'ın Kerç şehrindeki teknik okulda meydana gelen patlamanın bir facia olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krım'ın Kerç şehrindeki teknik okulda 18 kişinin hayatını kaybetmesine ve 40 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamanın bir facia olduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. 

Putin, Soçi şehrinde Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, müfettişlerin saldırının sebeplerini araştırdıklarını ifade etti. Devlet Rusya Başkanı Putin, hükümetin yaralılara yardım etmek için gerekli her şeyi yapacağına dair söz verdi.  

Kırım'daki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı

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