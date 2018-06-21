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Putin, Latin Amerika’daki birçok ülkenin büyükelçisini değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ani bir karar ile Latin Amerika’da bulunan Meksika, Arjantin, Peru ve Küba’nın yanı sıra Avrupa’dan da Portekiz büyükelçilerini değiştirdi.

Putin, Latin Amerikadaki birçok ülkenin büyükelçisini değiştirdi

21 Haziran 2018 12:13

Rusya Başkanlığı Bilgilendirme Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararname ile 5 ülkenin büyükelçisini değiştirdi. Değiştirilen büyükelçilerinin 4’ü Latin Amerika’da görev yapıyordu. Avrupa’dan ise sadece Portekiz’in büyükelçisi değiştirildi. Putin’in imzaladığı kararnameye göre Portekiz’in Rusya Büyükelçisi Mikhail Kamynin oldu. Latin Amerika ülkelerinden Meksika’nın yeni Rusya Büyükelçisi Viktor Coronelli, Küba’nın yeni Büyükelçisi Andrei Guskov, Arjantin’in Büyükelçisi Dmitri Feoksitov ve Peru’nun yeni Büyükelçisi İgor Romançenko oldu. 

Erhan Altıparmak 

 

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