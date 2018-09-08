Putin, Paşinyan ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Ermenistan lideri Paşinyan’a hitaben Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerden bahseden Putin, "İlişkilerimiz tarihten beri doğal olarak çok güçlü. Politik, askeri, güvenlik sorunları ve ekonomi gibi temel konularda ortak çalışmalar yapıyoruz. Ermenistan’a yatırım konusunda Rusya lider konumda. Bu da ilişkilerimizin çeşitliliğini gösteriyor. Enerji, hidrokarbon enerjisi, doğalgaz tedariği konusunda önemli partneriz. Gazprom, Ermenistan’a doğalgazı en düşük fiyattan sunuyor. Ticaret ciromuz yüzde 30 büyüdü. Ermenistan ile işbirliğimiz harika durumda” şeklinde konuştu

Egemenlik ve içişlerine karışmama mesajı

Ermenistan ve Rusya basınında Paşinyan ve Putin’in anlaşamadığı yönünde haberlere dikkat çeken Paşinyan ise "Ermeni ve Rus basınının yazdığı gibi ortada karamsar bir durum yok. Sosyal ağlarda bu gibi haberlere sürekli cevap veriyorum. Tesadüfen son 4 ayda 4 kez bir araya geldik. Bu görüşmelerden dolayı çok mutluyum. Ben ilişkilerimizin çok dinamik olduğunu düşünüyorum. Elimizdeki potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmamız gerekiyor. Tabii bu aramızda hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu sorunların çözülebilir sorunlar olduğuna inanıyorum. Bu sorunların çözümü ülkelerimizin egemenliklerine ve iç işlerine karışmama gibi ilkelerden geçiyor. Tabii ki, parlak ilişkilerimiz var ama bence bunun üzerinde daha çok durmamalıyız. Özellikle de politik, ekonomik, askeri-teknik işbirliğinde ve genel olarak insani bağları güçlendirmede büyük bir potansiyele sahibiz” ifadelerini kullandı.

Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile de yaklaşık 2 hafta önce Soçi’de bir araya gelerek askeri, ekonomik stratejik ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüne kadar birçok konuda görüşme gerçekleştirmişti.

Putin’in Aliyev ile olan görüşmesinin ardından Kremlin'de Mayıs ayında Ermenistan lideri Sarkisyan’ı sokak muhalefetiyle görevinden istifa ettirerek başkanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan’ı ağırlaması dikkat çekti.

Erhan Altıparmak

