Diğer
Kategoriler

Putin, Ruhani ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Putin, Ruhani ile görüştü

01 Kasım 2017 18:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Putin, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Ruhani, Putin’i Tahran’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “İkili ilişkilerimize olan bağlılığımızın yanı sıra Rusya, İran ve Azerbaycan arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi noktasında yeni bir safhaya ulaştık. Son 4 yıl boyunca, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirdik. Tahran’da ikinci kez bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran lideri Rusya, İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin Suriye’deki istikrar ve barış çabalarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Putin ise, ikili ve üçlü toplantılarda bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç