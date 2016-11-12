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Putin: Rus ordusu kimseyi tehdit etmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun kimseyi tehdit etmediğini kaydederek, “Bunun altını çizmek isterim, herkes duysun” dedi.

Putin: Rus ordusu kimseyi tehdit etmiyor

12 Kasım 2016 16:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yaroslavl kentinde bulunan Avtodizel fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Burada işçilere seslenen Putin, Rus ordusunun kimseyi tehdit etmediğini belirterek, “Bunun altını çizmek isterim, herkes duysun” dedi. Putin, ordunun hem ülkesinin hem de vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli olduğunu kaydetti. Ani denetimlerin zaman zaman partnerleri tedirgin ettiğini sözlerine ekleyen Rus lider, “onlar tatbikat yaparken tedirgin olmuyoruz. Onlar neden sinirleniyor” açıklamasını yaptı.
“Biz kimseyi tehdit etmiyoruz” diyen Vladimir Putin, “Dünyanın en büyük arazisine sahibiz, bunu daha önce de söyledim. Ülkemizin ve halkımızın güvenliğini sağlamamamız gerekiyor. Ordumuz bunu yapacak güçte ve onu geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
 

Etiketler: Vladimir Putin


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