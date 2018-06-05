Putin: 'Rusya, AB’yi bölmeyi amaçlamıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde ORF Radyosu’na açıklamalarda bulundu. Putin, bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilk Batı Avrupa gezisinde Rusya'nın Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmadığını söyledi. Putin, "AB'nin kalbinde risk ve sorun oldukça, bu bizim için de sorun demek. AB ile işbirliğini yapmamız gerekiyor. AB'de hiçbir şeyi veya kimseyi bölme gibi bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.

Putin, ziyareti kapsamında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile görüşecek.