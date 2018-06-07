Putin: 'Rusya, Suriye’den geri çekilmeyi henüz planlamıyor'

Bu yıl 16.'sı düzenlenen “Direkt Hat” programında Rus vatandaşlarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın şu an Suriye’den güçlerini geri çekmeyi planlamadığını ve Rusya’nın çıkarı olduğu sürece Rus güçlerinin kalacağını açıkladı. Putin, “Suriye’de uzun süreli tesisler inşa etmiyoruz. Gerekirse birliklerimizi maddi kayıplar olmadan oldukça hızlı bir şekilde geri çekebiliriz. Ama şimdilik onlara ihtiyacımız var, bölgede güvenlik sağlamak ve ekonomik alandaki çıkarlarımıza yardımcı olmak gibi önemli görevleri yapıyorlar” ifadelerini kullandı.