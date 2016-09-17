Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye’de ilan edilen ateşkese değinen Rus lider, Rusya ve ABD’nin Suriye’de barışa ulaşılması ve terörle mücadele konusunda ortak hedefi paylaştığını kaydetti. Putin, “Terörle mücadelede ortak hedefin yanı sıra Suriye’de barışa ulaşılması noktasında ortak arzuyu duyduğumuzu ifade edebilirim. bu gerçek anlamda bir ortak hedef ve Amerikalı partnerlerimizle birlikte herkesin bunu anladığına dair herhangi bir şüphem yok” ifadesini kullandı.

“Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bazı anlaşmalara vardık”

Suriye hükümeti güçlerinin yanı sıra Rusya’nın Suriye krizi anlaşması yükümlülüklerine uyduğunu aktaran Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rusya, yükümlülüklere bağlıdır. Dahası, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye hükümetiyle bazı anlaşmalara vardık. Gördüğümüz gibi, Suriye hükümeti de bu anlaşmaları yerine getiriyor” dedi.

Açıklamaları sırasında Kasım ayında ABD’de yapılacak seçimlere de değinen Putin, “Çok defa başkan adaylarını desteklediğimi söylemiştim, söyleyecek yeni bir şeyim yok. Yalnızca, herhangi bir ülkede bizimle dostça ve ortak bir iletişim inşa etmeye hevesli herhangi bir kişiyi destekleyeceğimizi söylemek istiyorum” dedi. ABD’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Rus lider, “Rusya ile eşit koşullarda ilişkilerde bulunmak isteyenlerin duygularını paylaşıyoruz ve bu durum ülkelerimiz ve uluslararası toplum için de önemli” ifadesini kullandı.

