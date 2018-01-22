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Putin, Soçi’ye katılmayı planlamıyor

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog kongresine katılmasının planlanmadığı bildirildi.

Putin, Soçiye katılmayı planlamıyor

22 Ocak 2018 14:59

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresine katılmasının planlanmadığını söyledi. Peskov , "Program oldukça zengin ve bölgesel konularla bağlantılı. Putin’in programa kesin katılımı ile ilgili net bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin 30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi bekleniyor. Kongre’de hem hükümet temsilcilerine, hem de iç, dış ve silahlı muhaliflere söz hakkı tanınacağını açıklamıştı.

 

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