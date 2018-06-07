Putin: 'Sosyal medyayı kapatmayacağız'

Rusya Devlet Başkanı Vlidamir Putin, göreve geldiği dönemde hayata geçirdiği “Direkt Hat” üzerinden vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Putin bu yıl 16’ıncısı düzenlenen “Direkt Hat” oturumunda siyasetten spora, sağlıktan tarıma pek çok konuda soruları yanıtladı. ABD’yi saldırgan olmakla itham eden Putin, “3. Dünya Savaşı’nın medeniyetimizin sonunun getirecek kadar tehlikeli olması, bizi uluslararası arenada aşırı hamleler yapmaktan alıkoymalıdır” dedi.

“ABD kendini besleyen eli ısırıyor”

Putin dolar transferlerinde sınırlama getiren ABD’de ile ilgili soruları yanıtladı. Dolar için “küresel para birimi” diyen Putin, dolar sınırlaması politikasının uzun vadede güveni zedeleyeceğini belirterek “Onları besleyen eli ısırıyorlar” ifadesini kullandı.

“Ukrayna kendi iç problemlerini çözemez durumda”

Ukrayna’nın Dombass bölgesindeki Rus yanlılarıyla Ukrayna askerlerinin arasındaki çatışmanın sonlanması için yapılan Misnk antlaşmasıyla ilgili Putin Rusya’nın çözüm için elinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Dombass bölgesindeki çatışmalarla ilgili, “Bu bölgedeki olaylar elbette üzücü ama mevcut Ukrayna lideri ile bu sorun çözülmez” diyen Putin, Ukrayna’daki çatışma ortamının daha da kötü hale geleceğini öngördüğünü belirtti.

“Sosyal medyayı kapatmayacağız”

Rus blog yazarlarının, sosyal medyanın engellenip engellenmeyeceği sorusu üzerine Putin, sosyal medyanın yasaklanmayacağını belirtti. Nisan ayında mesajlaşma uygulaması Telegram’ın hükümet tarafından yasaklandığının bilincinde olduğunu söyleyen Putin, teröristlerin Telegram’ın şifreli mesaj özelliğini kullandığını hatırlatarak, milli güvenlik için Telegram’ı yasakladıklarını söyledi.

“Sergei Skripal’e ulaşmaya çalıştık”

İngiltere’de zehirlenen eski Rus istihbarat ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia ile ilgili soruya yanıt veren Putin, eski ajan ve kızının hastanenden taburcu olduktan sonra onlara ulaşmak istediklerinin altını çizdi. “Londra’nın söylediği sinir gazı kullanılmış olsaydı Skripal ve kızı hayatta kalamazdı” diyen Rus lider, Rus diplomatın Yuliya'ya ulaşmasına izin verilmesini ve zehirlenme vakasına ilişkin soruşturmada Rusya'nın da yer almak istediğini vurguladı.

Rus lider geçen yıl 4 saat süren programda kendine yöneltilen 70 soruya cevap vermişti.