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Putin: 'Suriye ve Irak'taki durumun çözümünde Arap Birliği ile işbirliği yapabiliriz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye ve Irak'taki durumun çözümünde Arap Birliği ile işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin: Suriye ve Iraktaki durumun çözümünde Arap Birliği ile işbirliği yapabiliriz

15 Nisan 2018 13:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’da düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Putin, mesajında bölgesel güvenliği sağlamak için Rusya’nın Suriye ve Irak'ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanmanın harekete geçirilmesine katkıda bulunabileceğini ifade etti. Terörist gruplara karşı mücadelenin Arap devletlerinin kendi egemenliğine saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Rus lider, “Umuyorum ki Suriye ve Irak'taki DEAŞ militanlarının yenilgisinden sonra ortaya çıkan yeni koşullarda iş birliği yapabiliriz. Bu ülkelerdeki siyasi çözüm ve çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerinin aktivasyonuna, acil insani yardımların çözümüne katkıda bulunabiliriz” dedi.

Orta Doğu’da normalleşmenin Filistin sorununun çözümüyle gerçekleşeceğini söyleyen Putin, Filistin sorununun müzakereler çerçevesinde Arap Birliği girişimleriyle çözülmesi gerektiğini belirtti.  

 

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