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Putin: 'Suriye'deki durumu normalleştirmek için çabalarımızı arttırmamız gerekiyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'deki durumu normalleştirmek için çabalarımızı arttırmamız gerekiyor" dedi.

Putin: Suriyedeki durumu normalleştirmek için çabalarımızı arttırmamız gerekiyor

14 Kasım 2017 11:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, Suriye konusu ile ilgili açıklamalar dikkat çekti. Putin, Suriye krizine son verilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “Suriye’deki durumu normalleştirmek için çabalarımızı arttırmamız gerekiyor” dedi.

Soçi’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sonrası, Putin’in Suriye'de uzun vadeli istikrar için çabaların artırılmasına vurgu yaptığı belirtildi. Putin, "Teröristlerle mücadelede elde ettiğimiz başarılar karşısında, Sayın Erdoğan ile Suriye'deki durumun normalleşmesine, siyasi uzlaşmanın iyileştirilmesine ve Suriyeli mültecilere yardım etmede dayanışma içindeyiz" dedi.

Ayrıca Putin’in Erdoğan'a Rusya ve ABD'nin Suriye konulu ortak bildirisini aktardığı belirtildi. Putin, “Sayın Erdoğan’a, Vietnam’ın Da Nang şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'deki duruma ilişkin temel yaklaşımları yansıtan bir bildiri kabul ettiğimizi aktardık" ifadelerini kullandı. ,

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: rusya, Vladimir Putin

 

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