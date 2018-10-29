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Putin, Suriye'ye yeni büyükelçi atadı

Putin, Suriye'ye yeni büyükelçi atadı
Putin, Suriye'ye yeni büyükelçi atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı olağanüstü kararnameyle Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisi Aleksandr Efimov’u Suriye büyükelçisi olarak atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı olağanüstü kararnameye göre 11 Ekim tarihine kadar Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçiliği görevini sürdüren Aleksandr Efimov'u Suriye'nin yeni büyükelçisi olarak görevlendirdi. 

1958 doğumlu Efimov, Moskova devlet üniversitesi uluslar arası ilişkiler enstitüsünden mezun oldu. Arapça ve İngilizce bilen Efimov, Rusya Dışişleri Bakanlığı adına Irak, Suriye, Ürdün ve Libya gibi ülkelerde özel görevlerde bulundu. Nisan 2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisi olarak atanan Efimov, bu görevi 11 Ekim tarihine kadar sürdürdü. Putin'in imzaladığı kararname ile Aleksandr Efimov bundan sonra Rusya'nın Suriye büyükelçisi olarak görev yapacak.

Erhan Altıparmak 

 

 

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