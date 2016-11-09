ABD’de aylardır merakla beklenen başkanlık seçimleri, Donald Trump’ın kazanmasıyla sonuçlandı. Trump’ın ABD’nin 45‘inci başkanı olmasının ardından liderlerden de tebrik mesajları gelmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Donald Trump’ın zaferinin ardından ABD’nin yeni başkanına tebrik mesajı gönderdi.

Seçim kampanyaları sırasında çeşitli açıklamalarda bulunan Donald Trump’ın bu açıklamaları arasında en dikkat çekeni Putin’i öven ifadeleriydi. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkiler kuracağım. Bir insan beni seviyorsa ben de onu severim. Putin'i bile severim. Putin'i tanırsınız. Putin ‘Trump bir dahi, yeni lider o olacak’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.